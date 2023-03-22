Москва, 22 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 марта отметил важность документов, подписанных главой Российского государства и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Весьма и весьма насыщенные переговоры, были сделаны заявления для СМИ. Для дополнительного анализа, может быть, <…> очень важно детально ознакомиться с текстом двух деклараций, которые были подписаны главами государств», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Также пресс-секретарь отметил, что одним из важнейших документов является декларация, касающаяся дальнейшего углубления отношений между Россией и Китаем.

«Она [декларация] как раз содержит общее видение настоящего и перспектив наших отношений», — добавил Песков.

План развития двустороннего сотрудничества России и Китая, рассчитанный до 2030 года, был подписан на второй день пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Москве. План предусматривает наращивание сотрудничества двух стран в восьми сферах, включая энергетическую и финансовую.