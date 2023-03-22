Москва, 22 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Предложенный Киевом «мирный план» не обсуждался президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе их переговоров во время государственного визита китайского лидера в Москву. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM План Зеленского

«Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля отметил, что сожаление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что китайские власти не стали отвечать на его предложение присоединиться к предложенному Киевом «мирному» плану, является вопросом двусторонних отношений между КНР и Украиной.

Отметим, 15 ноября 2022 года Зеленский предложил план по урегулированию на Украине из 10 пунктов, в число которых входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и ряд других требований, которые в Москве уже назвали прямым путём к дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай услышали друг друга в обсуждении плана разрешению кризиса на Украине. Также ранее российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомилась с предложениями Пекина по урегулированию кризиса на Украине и всегда открыта для переговорного процесса.

В мирный план КНР по Украине входят 12 пунктов, в то числе: уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН; разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей; обеспечение безопасности атомных электростанций; противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия; прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые.