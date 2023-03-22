Москва, 22 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Реакция стран Запада на встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит недружественный характер. Однако и ранее коллективный Запад не отличался позитивной оценкой всего, что касается России. Об этом заявил в ходе брифинга 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

Тем не менее, как отметил представитель Кремля, главное не реакция Запада на переговоры между лидерами России и Китая, а сам факт того, что они состоялись, а также их результаты.

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то, собственно, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта обозреватели журнала The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи по итогам визита китайского лидера в Москву высказали мнение о том, что растущая поддержка президента России Владимира Путина со стороны развивающихся стран угрожает продвигаемой Вашингтоном внешней политике.

Эксперты подчеркнули, что Путин и Си Цзиньпин выступили против текущего геополитического порядка, возглавляемого США, а также высказались за многополярный мир, прежде всего среди развивающихся стран.