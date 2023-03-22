Москва, 22 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким экс-главы ЦИК РФ Владимира Чурова, о смерти которого стало известно 22 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует», — сказал официальный представитель Кремля.

Экс-зампредседателя ЦИК РФ, депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Ивлев сообщил ранее в этот день, что Чуров перенёс инфаркт за неделю до смерти. 17 марта Чурову исполнилось 70 лет. Председателем ЦИК он был с марта 2007 по март 2016 года. После этого он работал послом по особым поручениям МИД РФ до конца жизни.