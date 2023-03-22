Москва, 22 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Очередь из кредиторов, насчитывающая 885 компаний, выстроилась к ООО «Гугл» — банкротящемуся российскому юрлицу корпорации Google, пишут 22 марта «Ведомости».

Shawn Collins Google

Уточняется, что компании настаивают на включении в иск к ООО «Гугл» их требований.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, к «очереди» присоединились в том числе АО «Коммерсантъ», ООО «ВК», ООО «1С-Битрикс», АО «Росбизнесконсалтинг», ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Среди крупнейших кредиторов — «Шкулев медиа» (требует 31,2 млн рублей) и «ВТБ лизинг» (24,3 млн рублей).

Издание напомнило, ссылаясь на СПАРК, что, по итогам 2021 года, выручка «Гугл» достигла 134,3 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза. Чистый убыток компании в 2021 г. составил при этом 26,4 млрд руб., тогда как годом ранее её чистая прибыль составляла 1,7 млрд руб.

Большинство компаний предъявили «Гугл» претензии о неоказании услуг по размещению рекламы. Например, после заявления «Гугл» о банкротстве одна из компаний не может забрать обратно переведённые деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планируемом банкротстве ООО «Гугл» объявила в мае прошлого года в связи с тем, что не смогла исполнить денежные обязательства. Стоит напомнить, что год назад американская компания Google должна была выплатить по искам Роскомнадзора оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей.