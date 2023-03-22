Песков опроверг утверждения Bloomberg о «нежелании» Пекина нарастить поставки газа из России

Москва, , 12:50 — REGNUM Утверждение агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не дал явного согласия президенту России Владимиру Путину на наращивание поставок российского газа в Китай, похоже на вброс, причём малоквалифицированный. Об этом 22 марта журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля отметил, что Bloomberg «даёт сообщения, но не указывает ни источник, ничего».

«Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая», ― подчеркнул Песков.

Он напомнил, что главы двух государств в ходе прошедших переговоров обсуждали наращивание поставок российского газа.

На встрече было заявлено, что Россия готова бесперебойно поставлять в Китай нефть и газ как по контрактам, так и сверх оговоренных объемов. Кроме того, отмечалось, что все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» почти согласованы.

Напомним, ранее Bloomberg заявил, что в ходе визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин якобы воздержался от предложений относительно роста закупок российского газа. Как отмечается в статье, китайский лидер якобы не дал ни «явного согласия», ни «даже намёка» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2», который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным таможни Китая, Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в КНР. Так, за первый месяц 2023 года в КНР было поставлено 2,7 млрд куб. м. российского газа.

21 марта резидент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. Российский лидер указал, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере. Будут расширяться поставки СПГ.