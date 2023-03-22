Путин поручит кабмину проработать программу ремонта средних специальных учебных заведений

Москва, , 12:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал дать поручение правительству проработать программу ремонта средних специальных учебных заведений. Об этом глава Российского государства заявил в ходе встречи с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Васильев рассказал президенту о проведенной по инициативе партии работе по ремонту школ. По его словам, в 2022 году удалось отремонтировать 1300 учебных заведений. На будущий год запланирован ремонт 1500 заведений.

«И по средним [специальным] школам мы могли бы такое же провести», — сказал Васильев, отметив, что на эту инициативу потребуется около пяти-шести миллиардов рублей.

Со слов Васильева, инициатива охватывает четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 нуждается в ремонте.

Владимир Путин идею поддержал, сказав, что кабинету министров даст поручение проработать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе заявили, что почти тысячу километров дорог, ведущих к церквям, храмам и другим паломническим объектам, обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.