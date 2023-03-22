Дезавуировав в октябре 2018 года решение патриарха Дионисия IV и пойдя на учреждение в январе 2019 года Православной церкви Украины, Константинопольский патриарх приступил к выстраиванию антироссийского «православного кордона» на западных границах России, подкреплению политической русофобии и религиозными смыслами. Проект создания экзархата Константинопольского патриархата в Литве — очередной шаг в этом направлении.

Станислав Стремидловский, , 14:00 — REGNUM Когда Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшего 20 марта с трехдневным визитом в Литву, в международном аэропорту Вильнюса встречали не только литовские чиновники, но и посол Греции Григорий Карачалиос и заместитель посла Турции Мехмет Апак, становился очевидным политический акцент поездки патриарха, упакованный в церковную оболочку.

Патриарх константинопольский Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Визиту Варфоломея со стороны литовского государства был придан высочайший статус. Главу Константинопольского патриархата принял президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Были запланированы его встречи с руководством парламента, другими высокопоставленными лицами, католическим архиепископом Вильнюса Гинтарасом Грушасом, православными священниками, представителями греческой, украинской и белорусской общин.

При этом, как сообщает литовский портал TV3, Константинопольский патриарх «отклонил приглашение посетить подчиненную Москве Литовскую православную церковь и отказался от их предложения посетить святые места, так что обиженные православные отказались комментировать, что они думают о визите Варфоломея». Но патриарх нашел время на встречу с группой из пяти священников, которая откололась от Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви.

Судя по всему, эти мятежные иереи, раскольники в церковном сознании, составят костяк создающегося в Литве экзархата Константинопольского патриархата. Но этому церковному вопросу Вильнюс решил придать государственное значение.

В ходе встречи Шимоните и Варфоломея стороны подписали соглашение между правительством Литовской Республики и Константинопольским патриархатом. Наиболее важная часть в нем состоит в преамбуле, которая объясняет мотивацию процесса.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и константинопольский патриарх Варфоломей Кадр из видео «21.03.2023 Visuotinio patriarcho Baltramiejaus ir premjerės I. Šimonytės pareiškimai žiniasklaidai». Правительство Литвы

Она выстроена следующим образом. Указывается, что православие в Литве восходит к XIII веку и является «неотъемлемой частью литовской идентичности на протяжении веков, а также сегодня». С XIV века православная митрополия в Литве была в подчинении константинопольских патриархов, организационно относясь к митрополии Киевской.

Смена церковной юрисдикции произошла после 1686 года, когда Константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату. Но, говорится в соглашении, синод Константинопольского патриархата в октябре 2018 года «отозвал» решение своих предшественников, что «можно приветствовать».

Таким образом, Вильнюс и Фанар реанимируют конструкцию, которую в XIV веке создавал великий князь литовский Ольгерд, пытавшийся убедить Константинопольский патриархат сделать его княжество центром всего русского православия, а Вильно (Вильнюс) — столицей будущей объединенной Руси.

«Ольгерд хорошо понимал, что пока резиденция митрополита «всея Руси» находится в Москве, Литва не получит авторитета общерусского центра в глазах других княжеств, — отмечал в своем труде «Византия и Москва» известный церковный историк протопресвитер Иоанн Мейендорф. — В заключение своего письма Ольгерд просил патриарха (константинопольского Филофея. — Прим. авт.) о невозможной уступке: основании второй митрополии, в юрисдикцию которой входили бы не только традиционные территории прежней «Литовской митрополии», существовавшей в первой половине столетия, но и всех княжеств, союзных Ольгерду.

«Дай нам другого митрополита, — писал литовский князь, — на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород». Ясно, что требуемый Ольгердом митрополит оказался бы куда в большей степени митрополитом «всея Руси», нежели Алексий: он правил бы не только традиционной Киевской кафедрой, не только такими епархиями, как Тверская и Смоленская, никогда не относившимися к Литовской митрополии, но даже Нижегородской и Новосильской. А поскольку в 1370 году в намерения Ольгерда входил захват самой Москвы, то Русскую церковь он хотел подчинить своему полному контролю».

Воображаемый портрет Ольгерда. Гравюра из «Описания Европейской Сарматии». 1578

Однако тогда Филофей, ранее согласившийся по просьбе Ольгерта на учреждение особой Литовской митрополии, отказал великому князю. «Прозападный крен» Великого княжества Литовского в условиях соперничества с Римом казался Константинопольскому патриархату более опасным, чем «золотоордынская ориентация» Москвы.

Сейчас Фанар, давно уже вписавшийся в западный мейнстрим, ведет себя прямо противоположным образом.

Дезавуировав в октябре 2018 года решение патриарха Дионисия IV и пойдя на учреждение в январе 2019 года Православной церкви Украины, Константинопольский патриарх приступил к выстраиванию антироссийского «православного кордона» на западных границах России, подкреплению политической русофобии и религиозными смыслами. Проект создания экзархата Константинопольского патриархата в Литве — очередной шаг в этом направлении.

Замкнуть Фанару такой церковный «железный занавес» пока мешает Белоруссия, православные клирики и миряне которой остаются верными Московскому патриархату, при этом Минск поддерживает прекрасные отношения с понтификатом папы Римского Франциска.

Но можно не сомневаться, что Константинопольский патриархат после укрепления в Литве будет пробовать обольщать и белорусских православных, выискивая среди их духовенства «слабое звено».

И деятельность Фанара на западе постсоветского пространства — это уже не просто какой-то «церковный вопрос», это геополитическая проблема, которую России предстоит решать всеми возможными средствами.