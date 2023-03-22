Ярославль, , 12:26 — REGNUM В Ярославской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что четыре транспортных средства столкнулись на автодороге Ярославль ― Любим утром 22 марта.

«По предварительной информации, в результате ДТП в медучреждение доставлены пять человек, в том числе один несовершеннолетний», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

На места автоаварии работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Каргапольском районе Архангельской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик DAF. Авария унесла жизни четырёх человек. Двое детей и двое взрослых из легкового автомобиля скончались на месте. Выжила только шестилетняя девочка, её госпитализировали с тяжёлыми травмами.

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