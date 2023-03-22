Минск, , 12:37 — REGNUM Нацизм укореняется в Европе «на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе». Об этом 22 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» по случаю годовщины уничтожения 80 лет назад деревни и её жителей.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что возрождение фашизма обязывает сохранять память о героизме советского народа, а Хатынь должна стать «местом силы» для белорусов. Президент призвал не забывать дорогу к мемориалу, чтобы избежать повторения тех страшных событий.

Ранее в рамках проекта «Без срока давности» был обнародован самый первый документ о сожжении Хатыни и её жителей в 1943 году. Установлено имя и самого младшего погибшего — Толика Яскевича, которому на момент трагедии было семь недель.

Отмечается, что во времена СССР ответственность за акт геноцида была возложена на немецких захватчиков, при этом участие в нём украинских карателей замалчивалось.

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