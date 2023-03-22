Донецк, 22 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам Донецк, Горловку, Озеряновку, Докучаевск и Широкую Балку. Об этом 22 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Уточняется, что в 03:55 (совпадает с мск) украинские боевики выпустили по Петровскому району одну ракету из оперативного тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Также указывается, что в 10:20 ВСУ было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм по Горловке, в 10:25 — шесть снарядов калибра 122 мм по Горловке, в 10:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Озеряновке и в 10:45 — два снаряда калибра 155 мм по Докучаевску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала предприятия «Вода Донбасса». Также снарядами ВФУ были повреждены кровля, стена, остекление и хоз. постройки трёх частных жилых домов по улице Кирова.