ДНР, 22 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Город Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. Об этом заявил 22 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Можно сказать, что город практически блокирован. <…> Все дороги контролируются артиллерией наших сил», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщал советник врио главы ДНР 17 марта, в Артёмовске российские бойцы контролировали на тот момент до 70% территории города.

Сначала марта 2023 года Гагин заявлял о «катастрофических» потерях ВСУ под Артёмовском (Бахмут), называя цифру в десятки тысяч. Попытки каких-либо контрнаступлений в такой ситуации киевских войск станут провальными, их «просто некем вести», подчеркнул советник врио главы ДНР.