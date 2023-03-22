Москва, 22 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В список на обмен заключёнными с США могут в будущем включить и сына красноярского губернатора Александра Усса. В настоящее время вопрос об этом не поднимался, но возможно всё. Об этом заявил 22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Возможно всё», — ответил он на вопрос о том, в принципе может ли Артём Усс попасть в список на обмен заключенными с США, если он будет экстрадирован.

Как отметил Рябков, в настоящее время вообще не идёт речь об обменах каких бы то ни было заключённых между США и Россией, в том числе это касается и Усса-младшего. Однако власти РФ будут бороться за каждого своего гражданина, подчеркнул Рябков.

Предприниматель Артём Усс, который является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Он был задержан 17 октября 2022 года в миланском международном аэропорту Мальпенса по запросу США и отправлен под стражу. Санкция на его экстрадицию одобрена на днях судом в Милане.