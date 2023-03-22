Москва, 22 марта, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Разработчики представили депутатам Госдумы инновационные военные разработки. Среди них передвижной бункер, дрон-ретранслятор и скрывающий военных от спутников щит. Об этом 22 марта сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изобретатели попросили депутатов помощи в отправке новых технологических разработок в зону проведения спецоперации.

Представители производителей новых инновационных разработок рассказали, что щит скрывает позиции бойцов от дронов и спутников путем преломления света. Это позволяет спутникам и дронам видеть только кусты и деревья, а не людей и технику. Кроме того, дрон-ретранслятор позволяет заглянуть «за горизонт».

Разработчики также представили линейку бункеров, в нее вошли стационарные бункеры длиной от 4 до 6 метров, а также мобильный бункер. Передвижной бункер имеет длину 2,5 метра, в нём могут находиться до семи человек. Сооружение обогревается печью. Уточняется, что уже первый образец бункера планируют отправить в зону спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что российский робот «Маркер» сможет уничтожать танки Abrams и Leopard на Украине. По его словам, благодаря встроенному электронному каталогу с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах робот способен не только автоматически определять вражескую технику, но и выбрать самую значимую цель для огневого поражения. Робота создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника». Эти машины использовались для охраны космодрома «Восточный».