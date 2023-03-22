* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, , 12:09 — REGNUM В столице Афганистана ликвидирована ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 марта в Twitter сообщил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Он уточнил, что операция был проведена силами безопасности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 22 марта в 12-м районе Кабула.

По его словам, которые приводит ТАСС, были убиты три важных члена ИГ. Кроме того, у боевиков было изъято оружие, ручные гранаты, взрывчатка. Пострадавших среди мирных жителей и силовиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет.

Власти Афганистана заявили, что убитые боевики планировали нанести удары «по святым местам и мирным жителям в священный месяц Рамадан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабуле были убиты пятеро боевиков. Спецоперация прошла в районе «Панджсад фамили», в 15-й зоне безопасности столицы Афганистана. Известно, что убитые террористы ― члены важной сети, которая была причастна к взрывам в афганской столице и хотела провести широкомасштабный теракт.