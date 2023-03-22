Байден рассказал, что ему страшно находиться в Белом доме

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM В ходе на торжественной церемонии в Белом доме намеревавшийся процитировать стихи поэта Ричарда Бланко президент США Джо Байден запутался и признался, что ему страшно находиться в здании американской администрации. Трансляция церемонии 21 марта велась на канале Белого дома в Youtube.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

В ходе мероприятия американский лидер вручал национальные медали за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Во время своей вступительной речи Байден хотел процитировать стихи Бланко, однако стал запинаться и начал путать слова.

«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал он, после чего в зале раздался смех присутствующих на церемонии.

Отметим, 80-летний Байден является самым возрастным президентом США в истории и регулярно попадает в курьёзные ситуации. Так, 18 января американский президент попал в неудобное положение, забыв имя жены Мартина Лютера Кинга — третьего, которую собирался поздравить с днём рождения.