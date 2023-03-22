Сальдо сообщил, что линию обороны Херсонской области усилили в три раза

Херсон, , 12:05 — REGNUM Херсонская область усилила линию обороны по левому берегу Днепра в три раза. В случае атаки со стороны ВСУ будет дан жёсткий отпор. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

По его словам, создан херсонский добровольческий батальон имени Василия Маргелова. Кроме того, идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.

«С Министерством обороны согласовали вопросы вооружения батальона и его снабжения техникой — военное ведомство полностью нас поддержит», — отметил Сальдо.

Ранее ИА REGNUM писало, что российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховском водохранилище. Специальное антидиверсионное оружие было использовано бойцами Воздушно-десантных войск ВС РФ при отражении нападения украинских пловцов.