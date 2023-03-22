Херсон, 22 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Херсонская область усилила линию обороны по левому берегу Днепра в три раза. В случае атаки со стороны ВСУ будет дан жёсткий отпор. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, создан херсонский добровольческий батальон имени Василия Маргелова. Кроме того, идёт накопление личного состава, который проходит боевую подготовку.

«С Министерством обороны согласовали вопросы вооружения батальона и его снабжения техникой — военное ведомство полностью нас поддержит», — отметил Сальдо.

Ранее ИА REGNUM писало, что российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховском водохранилище. Специальное антидиверсионное оружие было использовано бойцами Воздушно-десантных войск ВС РФ при отражении нападения украинских пловцов.