Киев, 22 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в огромных хищениях при закупках вооружений.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривны

По данным Лероса, когда украинское минобороны купило через госпредприятие «Прогресс» произведённые в Болгарии снаряды, переплата «составила 6,7 миллиарда гривен», в итоге €170 млн «ушли кому-то в карман».

«Мы понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака и Зеленского», — цитирует Лероса РИА Новости.

Цена боеприпасов, приобретённых минобороны через «Прогресс», оказалась в два–три раза выше рыночной, утверждает украинский депутат, добавляя, что «человеком Ермака» является бывший замминистра обороны Александр Миронюк, курирующий «Прогресс».

Депутат добавил, что информация о выявленных им нарушениях поступит в украинское национальное антикоррупционное бюро, а также в специализированную антикоррупционную прокуратуру. Как и сведения о контрактах минобороны на поставку боеприпасов с фирмами-однодневками.

«На январь 2023 года задолженность, согласно этим контрактам, перед минобороны составляет по амуниции 14 миллиардов гривен, по боекомплектам, боеприпасам — 34 миллиарда гривен», — сообщает Лерос.

Напомним, Зеленский регулярное посылает в разной форме сигналы странам НАТО о необходимости поставок новых вооружений. В последнее время он не раз апеллировал к тому, что оружие нужно самим же американцам, поскольку их соотечественники воюют в рядах ВСУ.

В начала марта Зеленский под флагом борьбы с коррупцией провёл масштабные увольнения. Чистка коснулась ряда ведомств. Например, в СБУ лишились своих мест два начальника региональных управлений, главы двух департаментов, заместитель главы СБУ Александр Якушев .

Заменён глава Национального антикоррупционного бюро. Между тем на Украине политику Зеленского по борьбе с коррупцией и другую его активность назвали показухой перед Западом.