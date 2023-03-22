Москва, , 11:54 — REGNUM В первый раз с 21 апреля 2022 года курс евро на Московской бирже превысил отметку в 83 рубля за одну единицу европейской валюты. Это 22 марта следует из данных торгов.

Рубль-евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, по состоянию на 11:01 мск курс евро вырос на 0,5%, составив 83,01 рубля.

При этом по состоянию на 11:20 за евро давали 82,98 рубля (+0,46%), американский доллар также увеличился в цене на 0,53% до 77,06 рубля. В то же время курс китайского юаня снижался на 0,03%, составив 11,16 рубля за единицу валюты КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за развитие расчётов с другими странами в китайских юанях. Также он выразил уверенность в том, что «формы расчётов в юанях будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах».