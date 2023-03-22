Москва, , 11:48 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова. Об этом сообщается 22 марта в Telegram-канале МИД РФ.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем о том, что в больнице умер посол по особым поручениям Владимир Чуров. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также в министерстве добавили, что официальный некролог будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров скончался в Москве 22 марта. Ему было 70 лет.

Владимир Чуров Duma.gov.ru

За неделю до смерти он перенёс обширный инфаркт, врачи провели ему операцию на сердце.

Напомним, Владимир Чуров возглавлял ЦИК РФ с 2007 по 2016 год. После этого он был назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ.