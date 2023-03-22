Москва, 22 марта 2023, 11:48 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова. Об этом сообщается 22 марта в Telegram-канале МИД РФ.

МИД РФ
МИД РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем о том, что в больнице умер посол по особым поручениям Владимир Чуров. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также в министерстве добавили, что официальный некролог будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров скончался в Москве 22 марта. Ему было 70 лет.

Владимир Чуров
Владимир Чуров
Duma.gov.ru

За неделю до смерти он перенёс обширный инфаркт, врачи провели ему операцию на сердце.

Напомним, Владимир Чуров возглавлял ЦИК РФ с 2007 по 2016 год. После этого он был назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ.