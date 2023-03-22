Израиль активировал систему ПВО «Железный купол» у границы с сектором Газа
Тель-Авив, Израиль, 22 марта 2023, 11:45 — REGNUM Военные Израиля активировали систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» около границы с сектором Газа. Об этом 22 марта сообщает израильская радиостанция Kan.
По информации источника, жители расположенного у границы с Газой регионального совета Эшколь заявили, что они слышали звуки взрывов.
В свою очередь, газета Yedioth Ahronoth сообщила, что израильскими средствами ПВО был перехвачен двигавшийся с палестинской стороны беспилотник. При этом в Армии обороны Израиля на данный момент не дали комментариев по поводу этих сообщений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 марта израильские военные заявили, что в Израиле упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Перед ракетным ударом на юге страны, около границы зазвучали сирены тревоги.