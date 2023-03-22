У границы с сектором Газа сработала израильская система ПВО «Железный купол»

Тель-Авив, Израиль, , 11:45 — REGNUM Военные Израиля активировали систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» около границы с сектором Газа. Об этом 22 марта сообщает израильская радиостанция Kan.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, жители расположенного у границы с Газой регионального совета Эшколь заявили, что они слышали звуки взрывов.

В свою очередь, газета Yedioth Ahronoth сообщила, что израильскими средствами ПВО был перехвачен двигавшийся с палестинской стороны беспилотник. При этом в Армии обороны Израиля на данный момент не дали комментариев по поводу этих сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 марта израильские военные заявили, что в Израиле упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Перед ракетным ударом на юге страны, около границы зазвучали сирены тревоги.