Москва, 22 марта, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими. С таким заявлением выступил 22 марта сопредседатель комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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По его словам, география биологических исследований неслучайна. США создают плацдарм для возможного военного наступления на Россию.

«Можно сделать однозначный вывод о том, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение», — сказал Косачев, добавив, что они предназначены в том числе для использования в военных целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование деятельности американских биолабораторий на Украине в полной мере подтвердило, что под их видом там были военные объекты США и НАТО. Сопредседатель парламентской комиссии РФ по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая отметила, что создание военных биологических лабораторий позволило США действовать в обход международных соглашений.