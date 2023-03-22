Москва, 22 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. За неделю до смерти бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров перенёс обширный инфаркт. Об этом 22 марта сообщил бывший зампредседателя ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Владимир Чуров

По его словам, Чурову потребовалось хирургическое вмешательство. Как прошла операция, не уточняется.

«Он перенёс неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать», ― рассказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров скончался в Москве 22 марта. Ему было 70 лет.

Напомним, Владимир Чуров был назначен главой ЦИК РФ в 2007 году. В 2016 году он не вошёл в новый состав Центризбиркома, а его место заняла экс-омбудсмен Элла Памфилова. После этого Чуров стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ.