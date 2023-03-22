Мелитополь, , 15:38 — REGNUM Процесс подачи документов на праймериз «Единой России» в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях ведется более активно, чем в тех субъектах РФ, где данная процедура уже реализовывалась неоднократно. Так ситуацию прокомментировал глава центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Александр Сидякин ER.ru

По его словам, даже в тех нестабильных условиях, в которых сейчас находятся новые территории, местное население посещает оргкомитеты, чтобы заявить о своем участии в кандидатской гонке. Многие граждане рассказали, что хотят пойти в политику, чтобы помочь своей малой родине вернуться к мирной жизни и добиться процветания новых регионов. Свыше 18% уже зарегистрировавшихся потенциальных депутатов трудятся в сфере образования, 11% — общественные деятели, 5% — медики. Кроме того, 11% подавших документы — предприниматели. Для участия в праймериз регистрируются и действующие депутаты — 20% от общего числа подавших заявки на участие в предварительном голосовании. По мнению Александра Сидякина, такая статистика показывает, что граждане, являющиеся представителями абсолютно разных сфер, все активнее интересуются политической деятельностью.

Он также обратил внимание на то, что 35% кандидатов праймериз — женского пола, а 56% всех участников процедуры входят в состав ЕР.

Руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» отчитался о том, что на данный момент в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проживают свыше 80 тысяч членов партии. Помимо этого, порядка 10 тысяч граждан подали заявления, стремясь вступить в ряды ЕР. Их заявки уже переданы на рассмотрение.

Председатель организационного комитета по проведению праймериз в ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения «Единой России», временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин рассказал, что на сегодняшний день в оргкомитет подано свыше 50 заявок от граждан, которые намереваются выставить свою кандидатуру на предстоящих предварительных выборах.

Пушилин отметил, что почти 40 местных жителей уже прошли регистрацию для участия в праймериз. Процедура регистрации по-прежнему доступна и для других кандидатов. Заявки подают уважаемые представители различных трудовых сфер: шахтеры, педагоги, доктора, бизнесмены, волонтеры, конечно же, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Большая часть кандидатов — члены «Единой России», но заявки подают и беспартийные.

Денис Пушилин заявил, что с апреля выдвижение кандидатов на участие в праймериз стартует в каждом городском и муниципальном округе ДНР, где через полгода в первый раз за последние годы будут сформированы выборные органы местного самоуправления.

В свою очередь, председатель оргкомитета по организации праймериз в ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко отчитался о том, что на данный момент в регионе собирают заявки от кандидатов на участие в выборах депутатов народного совета и депутатов городской думы Луганска. В скором времени документы на участие в таких выборах начнут принимать и в остальных муниципальных образованиях.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что каждый день оргкомитет принимает десятки звонков, также проходят консультации кандидатов и в рамках очных встреч. Регистрация ведется в очном и дистанционном режимах. Как сообщает сайт ER. RU, заявки поступают не только от населения Луганской Народной Республики, но даже и от москвичей. Члены ЕР приветствуют такую инициативу, демонстрирующую, что в ЛНР живут граждане, которые способны самостоятельно построить будущее своей малой родины.

Прием заявок кандидатов на участие в праймериз партии будет завершен 27 апреля.