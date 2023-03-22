Севастополь, , 11:30 — REGNUM Движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя было возобновлено. Об этом 22 марта сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём Telegram-канале.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Уважаемые пассажиры! Работа морского пассажирского транспорта восстановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирские катера и паром будут ходить в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Как позднее написал губернатор города Михаил Развозжаев, утром 22 марта Черноморский флот ВМФ России успешно отбил атаку вражеских надводных беспилотников. Было уничтожено три пытавшихся прорваться в бухту Севастополя объекта.