Москва, , 11:29 — REGNUM Обнародован самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных 80 лет назад жителей белорусской деревни Хатынь. Он опубликован в рамках проекта «Без срока давности».

Митинг-реквием по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Минская область © Наталия Федосенко/ТАСС

В документе уточняется дата сожжения деревни и число жертв. Соответствующий акт комиссии был составлен 26 мая 1969 года в городском посёлке Логойск. При проверке удалось установить, что Хатынь сожгли 22 марта 1943 года в 14:00.

«Сожжено 26 домов с надворными постройками. Все жители были согнаны в колхозный амбар, который был облит горючей смесью и подожжен, лиц, пытавшихся спастись, расстреливали. Всего сожжено 149 мирных советских граждан», — говорится в документе на который ссылается РИА Новости.

Также приводится список фамилий членов 25 семей, убитых 80 лет назад.

Установлено имя и самого младшего погибшего — Толика Яскевича, которому на момент трагедии было семь недель.

По официальной версии, во времена СССР ответственность за акт геноцида была возложена на гитлеровцев, при этом участие в нём украинских карателей замалчивалось. Однако обнародованные данные свидетельствуют, что именно украинские силы сожгли жителей Хатыни заживо и для верности без остановки их расстреливали.

Напомним, речь идёт об украинском 118-м полицейском батальоне, сформированном на основе Буковинского куреня Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переброшенном в декабре 1942 года в Белоруссию. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта исполнилось 80 лет со дня трагедии в Хатыни. В этот день в 1943 году особый батальон СС «Дирлевангер» вместе с украинскими националистами из 118-го полицейского батальона 201-й охранной дивизии окружили белорусскую деревни Хатынь и заживо сожгли в колхозном сарае 149 местных жителей. В числе погибших оказалось 75 детей. Карательная акция была осуществлена якобы из-за гибели немецкого офицера от рук партизан.

Пытавшихся бежать людей расстреливали на месте. Массовым убийством руководил майор польской армии Юзефа Пилсудского Константин Смовский, который служил полковником у Симона Петлюры — украинского националиста, организатора еврейских погромов и военного командира правительства Украинской народной республики (УНР) в 1919–1920 годах.

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