Ростов-на-Дону, 22 марта, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил бывшего руководителя управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в суде.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

По решению судьи Михаил Музраев признан виновным в поджоге дома и покушении на убийство губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Уточняется, что также к колонии строгого режима приговорен сообщник Музраева Владимир Зубков, который по решению суда проведет за решеткой 14 лет.

Напомним, бывший глава управления Следственного комитета был задержан в июне 2019 года и обвинен по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину Музраев не признал.