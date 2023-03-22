Рябков назвал сигналом для США пункт в заявлении России и Китая о недопустимости ядерной войны

Москва, , 11:21 — REGNUM Прямым сигналом для Соединенных Штатов Америки является пункт, содержащийся в совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о недопустимости ядерной войны. Об этом 22 марта заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ядерный арсенал в мире за 2021, 2022 год © ИА REGNUM

«Не могу не обратить ваше внимание, что в документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация, касающаяся недопустимости ядерной войны, в том числе касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращенный к США», — сказал он.

Как указал Рябков, этим Россия и Китай, по сути, напомнили Вашингтону, что его попытки сохранить американское тактическое ядерное оружие в Европе вкупе с попытками модернизации такового, углублением интеграции внутри НАТО в этой сфере с помощью совместных ядерных миссий в нарушение требований ДНЯО и всё большим объединением ядерных потенциалов внутри альянса являются противоположным путём.

«Как раз лидеры РФ и Китая, адресуясь нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэскалации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укрепления стратегической стабильности», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что США «нарываются» на контрмеры Москвы, заявляя о намерениях продолжать полеты в зоне, где Россия вводила особый режим из-за проведения спецоперации. Он уточнил, что упавший в Чёрное море американский беспилотник находился именно в такой зоне.

Отметим, 21 марта президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении отметили, что США активно наращивают свои стратегические возможности, что вызывает озабоченность у России и Китая.

Также в документе отмечается, что Вашингтон разворачивает элементы глобальной противоракетной обороны и наращивает потенциал высокоточного неядерного оружия, позволяющего нанести обезоруживающий удар. При этом США размещают новые ядерные ракеты в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах.