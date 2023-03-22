Москва, 22 марта, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Специальная группа создана в России для расследования фактов вербовки в ВСУ наёмников, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Рабочая группа «по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ» сформирована совместно СКР и ФСБ.

Отметим, что об этом было доложено 22 марта председателю СКР Александру Бастрыкину на совещании в Мелитополе (Запорожская область). Глава ведомства заслушал доклад о расследовании преступлений ВСУ.

Также был рассмотрен вопрос об идентификации неопознанных тел. Идёт работа по получению биологических образцов у людей, обращающихся в СКР по поводу безвестного исчезновения родственников в зоне СВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рядах ВСУ воюют наёмники из ряда стран, в том числе — членов НАТО. Говоря об этом, МИД РФ называет прежде всего Британию, США, Францию, Германию.

Периодически поступает информация о гибели наёмников. Накануне, 21 марта, на Украине заявили, что убит бывший военный из Новой Зеландии. На Украине в зоне СВО он провёл целый год.

Ещё днём ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации наёмника из Чехии. За последний год это второй наёмник ВСУ с чешским гражданством. Подобная информация поступает регулярно.