Москва, 22 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Москве скончался бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Об этом со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, а сейчас депутата Госдумы Леонида Ивлева («Единая Россия») сообщили «Ведомости».

Владимир Чуров

Уточняется, что Чуров умер 22 марта. Чуть больше недели назад он перенёс операцию после обширного инфаркта.

17 марта ему исполнилось 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Чуров был назначен главой ЦИК РФ в 2007 году. За его спиной — проведение двух парламентских и двух президентских выборов. В 2016 году Чуров не вошёл в новый состав ЦИК, а его место заняла экс-омбудсмен Элла Памфилова.

После этого Чуров стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В его ведение передали вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

Напомним, Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года. В 1977 году окончил физический факультет Ленинградского госуниверситета, занимался преподавательской деятельностью. В 1990 году окончил Народный университет технико-экономических знаний.

В 1995 году был назначен зампредседателя комитета, начальником управления регионального сотрудничества. Работал под руководством будущего президента РФ Владимира Путина, возглавлявшего комитет по внешним связям в 1991–1996 годах.

В декабре 2003 года Чуров был избран депутатом Государственной думы по федеральному списку ЛДПР.