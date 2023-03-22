Москва, 22 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. Об этом 22 марта заявила сопредседатель парламентской комиссии РФ по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая. Её слова приводит пресс-служба Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

По словам сопредседателя парламентской комиссии, соответствующий вывод подтвержден в полной мере.

«США по заданию и под задачи минобороны осуществляют вывоз собранных опасных микроорганизмов и генетического материала», — уточнила Яровая.

Ирина Яровая обратила внимание общественности на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других государств необходимы серьёзные основания, если речь идёт о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило США действовать в обход международных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Госдуму внесли обращение палат Федерального собрания России к парламентариям стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории. В документе парламентарии выразили чрезвычайную обеспокоенность в связи с расширением американской военно-биологической деятельности в других государствах. Страны призвали добиться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых минобороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера.