Москва, , 09:00 — REGNUM По оценкам экспертов, российской экономике не хватает от 500 тысяч до 1 млн ИТ-специалистов ежегодно. К 2030 году проблему кадрового дефицита в этом сегменте призван решить федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». Уже более 110 тысяч человек проходят обучение на «цифровых» кафедрах 114 российских вузов.

Марафон «цифровых кафедр» Скриншот с сайта events. innopolis. university

Только в 2022 году в вузах было запущено около 500 образовательных программ, в том числе по разработке цифровых продуктов, web-приложений, аналитике данных и многие другие. Ожидается, что до конца 2024 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году — более 900 тыс. студентов. Таким образом, параллельно с изучением основной программы студенты получат дополнительную востребованную специальность в области цифровых технологий.

По условиям проекта, сотрудники организаций реального сектора экономики и эксперты-практики (со стажем работы в вузе или в ИТ-отрасли от трех лет) должны вести не менее половины занятий. Преподаватели-практики и партнеры проекта «Цифровые кафедры» обеспечат знакомство с возможностями языков программирования, актуальными кейсами их применения в широком спектре задач, а предусмотренная стажировка позволит разработать настоящие интеллектуальные инструменты с применением нейросетей.

В процессе освоения дисциплин студенты будут проходить комплексную оценку развития цифровых компетенций от Университета Иннополис. После успешной сдачи экзамена и защиты проекта они получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, а значит — дополнительную ИТ-специальность, даже если их основная профессия никак не связана со сферой информационных технологий. Для студентов гуманитарных направлений это может стать серьезным преимуществом на рынке труда.

Для того чтобы об этом проекте для высшего образования узнало как можно больше представителей индустрии, вузов и студентов, с 13 по 31 марта проходит «Марафон цифровых кафедр». В рамках этого мероприятия руководители и преподаватели презентуют свои кафедры, а студенты делятся опытом обучения.

Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Иннополисе. Каждое из них транслируется в режиме онлайн, а запись уже прошедших мероприятий можно найти в сообществе «Технологии и образование». Ознакомиться с программой марафона и зарегистрироваться для участия можно на сайте events. innopolis. university.

«Мероприятие «Марафон цифровых кафедр» организовано для продвижения проекта и вовлечения заинтересованных участников. Мы хотим, чтобы пользу от «цифровых кафедр» получали не только нынешние студенты, уже обучающиеся на них, но и абитуриенты, их родители, работодатели. Мероприятие даст возможность вузам найти новых индустриальных партнеров и практикующих экспертов из отрасли для преподавания», — пояснила директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова.

По её словам, проект «Цифровые кафедры» запущен в апреле 2022 года для ускоренной подготовки специалистов с цифровыми компетенциями, которые закроют острую нехватку ИТ-кадров во всех отраслях экономики.

«Университет Иннополис в этом проекте отвечает за проведение комплексной независимой оценки компетенций, которыми студенты овладевают во время обучения. Для этого наши специалисты совместно с экспертами из индустрии разработали и задепонировали «Матрицу актуальных компетенций для цифровой экономики, с приоритетом компетенций в ИТ-сфере и ФОС», — отмечает Мария Образцова.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Цифровая экономика» призван обеспечить подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики. Граждане России благодаря нацпроекту получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций. «Цифровые кафедры» — это новые программы профессиональной переподготовки в вузах.