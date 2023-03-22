Вашингтон, 22 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки не поддерживают и не разделяют взглядов Соединенных Штатов Америки на конфликт на Украине, считает обозреватель издания The Guardian Джонатан Стил.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он заявил, что двухдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о поддержке России в конфликте на Украине со стороны Китая: «Среди идеологических соперников США уже не только РФ, но и всё более уверенный в себе Китай».

Также в публикации Джонатан Стил отметил несправедливость в реакции мировой общественности на «украинский кризис» и на вторжение США в Ирак в 2003 году. По мнению автора, этот момент подтверждает однополярность современного мира, которая в ближайшее время перестанет существовать на фоне союза России и Китая.

Ранее похожее мнение о том, что факт переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина меняет мировой порядок, высказывал бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер. Сезер считает, что гегемония Соединенных Штатов Америки на мировой арене подходит к концу.