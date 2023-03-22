Советник главы Крыма Олег Крючков: в регионе взломаны потоки нескольких радиостанций

Симферополь, , 10:53 — REGNUM Потоки нескольких радиостанций в Крыму подверглись взлому, говорится 22 марта в Telegram-канале советника главы региона Олега Крючкова.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идёт отключение передатчиков и устранение причин взлома, — говорится в сообщении. — Все сообщения ложны».

Напомним, со своей стороны глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при помощи таких ложных сообщений укронацисты пытаются запугать людей. Он назвал ложью заявления об эвакуации людей из Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Развожаев заявил, что атака надводных БПЛА ВСУ была успешно отражена утром 22 марта. Три беспилотника пытались проникнуть в бухту и были уничтожены. Ситуация находится под контролем.