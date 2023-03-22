Сеул, 22 марта, 2023, 10:51 — ИА Регнум. КНДР запустила крылатую ракету в сторону Японского моря. Об этом 22 марта сообщает корейская газета «Чосон ильбо».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Военные источники издания уточнили, что запуск был осуществлён из портового города Хамхын в провинции Хамгён-Намдо. Согласно их информации, дальность полёта ракеты составила 2000 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Северная Корея отправила в сторону Японского моря очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Снаряд упал в воду.

Несколькими днями ранее южнокорейские военные сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана Японии подтвердила, что снаряд упал в Японское море.

Напомним, за 2022 год КНДР 37 раз запускала ракеты, что стало абсолютным рекордом. Последний запуск Пхеньян совершил 23 декабря.

В КНДР объясняют свои испытания реакцией на углубление военного взаимодействия США и Южной Кореи на полуострове.