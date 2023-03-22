Москва, 22 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Утром 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин покинул Россию, завершив программу своего государственного визита в Москву, который продолжался в течение двух дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Москве

Самолёт лидера Китая вылетел из московского аэропорта «Внуково-2», в котором по случаю отбытия Си Цзиньпина состоялась торжественная церемония. В ходе неё были подняты государственные флаги двух стран и исполнены военным оркестром гимны России и Китая, после чего председатель КНР под звуки музыки проследовал на свой самолёт по красной ковровой дорожке.

Около трапа воздушного судна Си Цзиньпина провожали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, замминистра иностранных дел Андрей Руденко и другие официальные лица.

Отметим, Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после переизбрания его на третий срок Всекитайским собранием народных представителей 10 марта на занимаемый им пост. 21 марта президент России Владимир Путин и китайский лидер подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве.

В частности, лидерами двух стран было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как указал президент России, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в числе которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.