ВТБ: мошенники начали под видом силовиков вербовать россиян для обналичивания средств

Москва, , 10:47 — REGNUM Мошенники обманом вербуют россиян для участия в схемах по незаконному обналичиванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно новой мошеннической схеме, злоумышленники от имени силовиков обзванивают ранее пострадавших от рук мошенников россиян и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

«Клиентов используют в качестве дроппера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что клиентам переводят на банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, незаконному обналичиванию чужих денег.

Российских граждан призвали быть бдительными и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, и не переводить деньги на неизвестный счет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД заявил, что утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, поэтому в России нужны новые механизмы защиты. Среди предложенных мер — введение штрафов и ответственности компаний за разглашение и незаконную передачу данных третьим лицам.