Луганск, , 13:23 — REGNUM Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях идет более динамично, чем в ряде других субъектов, где эта процедура не является новой, отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Александр Сидякин ER.ru

По его словам, сегодня во всех четырех новых российских регионах более 80 тыс. членов партии. А еще более 10 тыс. заявлений от желающих пополнить ряды партии приняты к рассмотрению.

«Несмотря на особенное положение в новых регионах, люди приходят в оргкомитеты, подают документы. Говорят, что идут в политику, чтобы помогать налаживать мирную жизнь и развивать свои родные территории. Более 18% зарегистрированных кандидатов представляют сферу образования, 11% — общественники, 5% — врачи. Еще 11% — представители бизнеса, — рассказал Александр Сидякин. — Регистрируются в предварительном голосовании и действующие депутаты — примерно 20% таких кандидатов. То есть у людей, представляющих абсолютно разные сферы, мы видим интерес к процедуре».

Более того, Александр Сидякин подчеркнул, что почти 35% кандидатов на праймериз — женщины, при этом 56% всех участников процедуры — члены «Единой России».

Председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ДНР, секретарь Донецкого реготделения «Единой России», врио главы республики Денис Пушилин заявил, что в настоящее время оргкомитет принял более пятидесяти заявок от возможных кандидатов на участие в процедуре.

«Почти 40 человек уже стали зарегистрированными участниками предварительного голосования. Процесс регистрации продолжается», — сказал он.

Денис Пушилин добавил, что в списках значатся много известных и уважаемых людей, профессионалов из различных сфер деятельности: шахтеры, учителя, врачи, предприниматели, волонтёры, конечно же, герои СВО, ветераны боевых действий. Многие из них состоят в «Единой России», однако есть и беспартийные.

Врио главы ДНР напомнил, что начиная с апреля начнется выдвижение кандидатов предварительного голосования во всех городских и муниципальных округах республики, где осенью будут укомплектованы выборные органы местного самоуправления.

В настоящее время в регионе принимают документы от кандидатов, желающих принять участие в выборах депутатов народного совета и депутатов гордумы Луганска. Об этом рассказал председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ЛНР, секретарь Луганского реготделения партии Денис Мирошниченко. Он добавил, что в перспективе прием документов запустят и в других муниципалитетах.

«Ежедневно в оргкомитет поступают десятки звонков, кандидаты приходят и лично, чтобы проконсультироваться по процедуре. Регистрация проходит как в очном, так и электронном формате. Заявление подают не только жители ЛНР — нам даже поступила заявка от жителя Москвы. Мы рады такой активности. Это говорит о том, что в ЛНР живут люди, которым небезразлично будущее республики, и люди, которые готовы сами его строить», — сказал Денис Мирошниченко.

Как пишет сайт ER. RU, процесс выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России» пройдет до 27 апреля.