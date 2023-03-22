Севастополь, 22 марта 2023, 10:37 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 22 марта сообщил, что Вооружённые силы Украины провели информационную атаку на город после провала попытки атаковать Севастополь при помощи надводных беспилотных аппаратов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», — говорится в распространенном сообщении.

Также Развожаев подчеркнул, что в случае реальной опасности сообщения будут транслироваться по всем уличным системам оповещения, которые невозможно взломать, так как они являются аналоговыми, а не дискретными.

Напомним, ранее Telegram-канал Shot сообщал, что жители Севастополя в среду утром, 22 марта, слышали над городом звуки, похожие на взрывы. Очевидцы предположили, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

После этого губернатор сообщил, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников. По словам Развожаева, три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь. Военные корабли повреждений не получили.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в некоторых зданиях выбило окна.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что все оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

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