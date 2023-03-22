Губернатор Развожаев заявил об информационной атаке ВСУ после попытки ударить по Севастополю дронами

Севастополь, , 10:37 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 22 марта сообщил, что Вооружённые силы Украины провели информационную атаку на город после провала попытки атаковать Севастополь при помощи надводных беспилотных аппаратов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», — говорится в распространенном сообщении.

Также Развожаев подчеркнул, что в случае реальной опасности сообщения будут транслироваться по всем уличным системам оповещения, которые невозможно взломать, так как они являются аналоговыми, а не дискретными.

Напомним, ранее Telegram-канал Shot сообщал, что жители Севастополя в среду утром, 22 марта, слышали над городом звуки, похожие на взрывы. Очевидцы предположили, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

После этого губернатор сообщил, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников. По словам Развожаева, три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь. Военные корабли повреждений не получили.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в некоторых зданиях выбило окна.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что все оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

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