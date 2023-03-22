Донецк, , 11:13 — REGNUM Документы на предварительное голосование «Единой России» в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях подают активнее, чем в ряде регионов, где процедура не является новой. Об этом рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Александр Сидякин ER.ru

«Несмотря на особенное положение в новых регионах, люди приходят в оргкомитеты, подают документы. Говорят, что идут в политику, чтобы помогать налаживать мирную жизнь и развивать свои родные территории», — сообщил Сидякин. По его словам, более 18% зарегистрированных кандидатов заняты в сфере образования, 11% — общественники, 5% — медики. Еще 11% занимаются бизнесом. Регистрацию для участия в предварительном голосовании оформляют и действующие депутаты — их примерно 20%. Таким образом, очевиден интерес к процедуре у людей, представляющих абсолютно разные сферы деятельности, отметил Александр Сидякин.

Он также указал на то, что 35% кандидатов на предварительном голосовании — женщины. А 56% всех участников процедуры являются членами «Единой России». Руководитель Центрального исполкома партии ЕР подчеркнул, что сегодня во всех четырех новых регионах уже насчитывается 80 тысяч членов партии. Еще около 10 тысяч заявлений от желающих вступить в ее ряды находится на стадии рассмотрения.

По словам председателя оргкомитета по проведению предварительного голосования в ДНР, секретаря Донецкого регионального отделения «Единой России», врио главы республики Дениса Пушилина, на сегодня в оргкомитет подано более 50 заявок от потенциальных кандидатов на участие в процедуре.

Пушилин рассказал, что около 40 человек уже зарегистрированы в качестве участников предварительного голосования, и процесс регистрации продолжается. В списках фамилии известных и уважаемых людей, профессионалов в различных областях: шахтеров, педагогов, врачей, предпринимателей, волонтеров. Конечно, среди них есть и герои СВО, ветераны боевых действий. Почти все кандидаты состоят в «Единой России», но некоторые не принадлежат никаким политическим партиям.

Денис Пушилин также отметил, что в апреле выдвижение кандидатов предварительного голосования будет проводиться во всех городских и муниципальных округах Донецкой Народной Республики, где осенью впервые за много лет планируют сформировать выборные органы местного самоуправления.

В свою очередь, председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения ЕР Денис Мирошниченко сообщил, что сейчас в Луганской Народной Республике ведут прием документов от кандидатов на участие в выборах депутатов народного совета и депутатов городской думы Луганска. В ближайшее время прием документов начнется и в других муниципалитетах.

«Ежедневно в оргкомитет поступают десятки звонков, кандидаты приходят и лично, чтобы проконсультироваться по процедуре. Регистрация проходит как в очном, так и электронном формате», — отметил Мирошниченко. Он также напомнил, что соответствующие заявления подают не только жители ЛНР: в оргкомитете получили заявку даже от жителя Москвы. Подобная активность говорит о том, что в ЛНР живут люди, которым небезразлично будущее республики, люди, готовые лично принимать участие в его созидании, и это радует, подчеркнул Денис Мирошниченко. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить до 27 апреля.