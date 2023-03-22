Рябков: США «нарываются» на контрмеры, как в случае с беспилотником в Чёрном море

Москва, , 10:35 — REGNUM США «нарываются» на контрмеры Москвы, заявляя о намерениях продолжать полеты в зоне, где Россия вводила особый режим из-за проведения спецоперации. Об этом заявил журналистам 22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию с упавшим в Чёрном море американским беспилотником, Рябков заявил, что БПЛА находился именно в такой зоне. США, по его словам, демонстративно, цинично, явно в публичной форме отрицают правомерность таких шагов.

«Они [США], что называется, «нарываются» в таком случае на наши контрмеры, мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — сказал замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков также отметил, что в любом случае безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами. В воздух были подняты российские истребители Су-27, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали. Уточняется, что БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Позже сообщалось, что американский беспилотник, который рухнул в Чёрное море, мог участвовать в подготовке нападения ВСУ на порт Туапсе. MQ-9 Reaper разведывал обстановку, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами.