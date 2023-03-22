Москва, , 11:46 — REGNUM Во всех регионах РФ стартовали мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Студенты колледжей и техникумов продемонстрируют свои навыки для будущей перспективной и высокооплачиваемой работы, полученные в том числе в современных мастерских и лабораториях, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование».

Участники регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству pro. firpo.ru

Инновационное обучение и обмен лучшими практиками по специальностям ведущих отраслей экономики страны помогут молодежи с выгодным трудоустройством сразу после окончания учебы.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Чемпионатное движение в России развивается благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что стратегическая цель Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул Сергей Кравцов.

14 марта начался прием заявок на новый сезон чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Чемпионат направлен на поиск, поддержку и продвижение специалистов backstage и цифрового искусства. Участники чемпионата — это тысячи молодых профессионалов креативных индустрий со всей страны. По итогам конкурса участники приобретают новые знания и возможность представить свои проекты широкой аудитории профессионалов на очных защитах в городе Москве.

«АртМастерс» — это большое профессиональное сообщество в России. Мы помогаем всем творческим людям бэкстейдж-профессий, это те люди, которых мы не замечаем, но результат труда которых мы видим, приходя в театр, на мюзикл, шоу, кино. Это и продюсеры, и музыканты, и дизайнеры, и сценаристы, и сценографы, и многие другие. Мы помогаем им проявлять свои способности, совершенствоваться и интегрироваться в индустрию», — пояснила руководитель проекта «Развивайся в профессии», руководитель Академии «АртМастерс» Елена Капура.

В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству примут участие 144 конкурсанта по 23 компетенциям из Республики Алтай. «Участие в чемпионате — это вызов самому себе. Это возможность доказать, что я могу больше. Наша работа сложна, полна нюансов и ответственных моментов. А соревнования ставят в такие условия, что ты обязан самостоятельно принимать решения по поставленным задачам. Не знаю, как сложится моя профессиональная карьера, но, без сомнения, навыки, приобретенные во время подготовки к чемпионату и непосредственно на соревнованиях, пригодятся мне в будущем», — отметила конкурсант в компетенции «Технологии моды» Юлия Самыкова.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. В ближайшие пять лет более миллиона студентов пройдут обучение и получат качественное образование, а также интересную и хорошо оплачиваемую работу, заявил глава государства во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

В 2023 году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда. В программе «Профессионалитет» уже участвуют 619 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны.

Созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение (с учетом авиа — и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 3 тыс. мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс. Занятия в них позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в нашей стране развивается среднее профессиональное образование. Колледжи оснащают новым оборудованием, а также создают на их базе современные мастерские.