Каракас, , 10:28 — REGNUM Правоохранители Венесуэлы арестовали почти два десятка высокопоставленных чиновников, судей и мэров в рамках антикоррупционной операции. Об этом 22 марта сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передаёт испанское информационное агентство Europa Press.

Коррупция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«На данный момент задержаны 19 человек», ― уточнил он.

Родригес также выразил уверенность, что эта цифра будет расти, так как расследование только начинается.

«Кто ворует ― тот сядет в тюрьму», ― добавил глава парламента.

О начале антикоррупционного расследования после задержания ряда госслужащих Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила 19 марта. По данным ведомства, «расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы».

Напомним, ранее Венесуэла заявила, что будет добиваться от Испании экстрадиции бывшего заместителя венесуэльского министра нефти Нервиса Вильялобоса, обвиняемого на родине по делу о коррупции. Ранее подобное требование Каракас выдвинул властям Италии, где находится ещё один фигурант расследования — экс-министр нефти и бывший глава государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Рафаэль Рамирес.

Указанных лиц подозревают в том, что PDVSA взяла кредит у фирмы Atlantic в 2012 году, но так и не вернула заем в $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года коррупционный скандал разразился в Евросоюзе. Власти Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе по расследованию подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Это связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Были задержаны заместитель председателя Европарламента Ева Кайли и её партнер.