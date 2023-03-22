Москва, , 11:00 — REGNUM В этом году объем талых вод на водохранилищах, обеспечивающих водой российскую столицу, может составить до 320–350 млн кубометров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Бирюков напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской. Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. квадратных километров. Свободная емкость водохранилищ в настоящее время находится на уровне 355 млн кубометров и продолжает увеличиваться.

«Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.

«Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды, — пояснил Бирюков. Он заверил, что подтопления территорий у Москвы-реки не ожидается. «Весь талый сток будет принят в водохранилища», подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Сформированные по итогам паводка и половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.