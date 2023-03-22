Вашингтон, 22 марта, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги 2022/23 «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (6:7), сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 74 голов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Российский хоккеист Александр Овечкин

Как отмечает издание «Спорт-Экспресс», Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста по количеству сезонов с 40+ голами.

«Да, это очень крутой момент. Неважно, какой именно это рекорд. Это всё равно рекорд, понимаете? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем и стараюсь делать всё, что в моих силах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова хоккеиста.

Напомним, 19 марта Александру Овечкину удалось установить личный рекорд, набрав в 16-й раз за карьеру 65 или более очков по системе «гол+пас» за один сезон НХЛ. По этому показателю российский хоккеист обогнал канадца Стива Айзермана и шведа Матса Сундина.