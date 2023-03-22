Рябков: США рассматривают всё более смертоносные системы для поставок Украине

Москва, , 10:19 — REGNUM США рассматривают все более смертоносные системы для поставок Киеву. Об этом журналистам 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о призывах в Конгрессе США к поставкам Киеву кассетных боеприпасов.

В МИД РФ отметили, что США вновь подтверждают свой статус вовлеченной стороны в конфликт на Украине. По словам Рябкова, американские конгрессмены не отдают себе отчета в том, какие опасности несут поставки кассетных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае, если информация о запросе со стороны Киева к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, российская сторона не оставит это без должной реакции. Захарова напомнила, что Москва неоднократно заявляла о том, что «любые поставки вооружений киевскому режиму являются законной целью» России.

Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит и Джейсон Кроу сообщили, что кассетные авиационные боеприпасы МК-20 были включены Украиной в список вооружений, запрашиваемых у Вашингтона. Киев попросил у американской стороны кассетные 155-миллиметровые снаряды. По информации американских конгрессменов, Киев дополнил заявку и решил сбрасывать с беспилотников части внесенных в этот перечень МК-20.