Рябков: США рассматривают вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Рябков: США рассматривают всё более смертоносные системы для поставок Украине
Москва, 22 марта, 2023, 10:19 — ИА Регнум. США рассматривают все более смертоносные системы для поставок Киеву. Об этом журналистам 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о призывах в Конгрессе США к поставкам Киеву кассетных боеприпасов.
В МИД РФ отметили, что США вновь подтверждают свой статус вовлеченной стороны в конфликт на Украине. По словам Рябкова, американские конгрессмены не отдают себе отчета в том, какие опасности несут поставки кассетных боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае, если информация о запросе со стороны Киева к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, российская сторона не оставит это без должной реакции. Захарова напомнила, что Москва неоднократно заявляла о том, что «любые поставки вооружений киевскому режиму являются законной целью» России.
Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит и Джейсон Кроу сообщили, что кассетные авиационные боеприпасы МК-20 были включены Украиной в список вооружений, запрашиваемых у Вашингтона. Киев попросил у американской стороны кассетные 155-миллиметровые снаряды. По информации американских конгрессменов, Киев дополнил заявку и решил сбрасывать с беспилотников части внесенных в этот перечень МК-20.