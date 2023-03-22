Глава Крыма Аксёнов заявил о готовности поделиться с ООН опытом решения кризиса с водой

Симферополь, , 10:12 — REGNUM О своей готовности поделиться с Организацией Объединённых Наций опытом Крыма в решении кризиса в области водоснабжения написал 22 марта глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава республики, 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, который был установлен ООН в 1993 году и провозглашает «общечеловеческим правом» доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

При этом он подчеркнул, что жители Крыма знают цену принципам и благим пожеланиям ООН, которая молчала после того, как Киев в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал, по которому в регион поставлялось свыше 80% пресной воды.

Также Аксёнов указал, что Крым, возможно, является единственным в мире регионом, который находился в условиях жёсткой водной блокады в течение восьми лет, которая закончилась только после разблокировки российскими военными указанного канала в ходе спецоперации.

«Кстати, в этом году День водных ресурсов посвящен теме «ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии». Наши Вооружённые силы решили эту задачу досрочно. Можем поделиться опытом — как раз 22 марта в Нью-Йорке должна начаться конференция ООН по водным ресурсам», — уточнил в своём сообщении глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент России Владимир Путин заявил, что вопросом водоснабжения Крыма и всего Черноморского побережья нужно системно заниматься. По его словам, вопросы водоснабжения и водоотведения носят чрезвычайно важный характер не только для крымчан и севастопольцев, но и для людей, которые приезжают на полуостров отдыхать.