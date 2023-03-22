Москва, , 10:07 — REGNUM При трудоустройстве соискателей каждый четвёртый работодатель проверяет их кредитные истории. Это показали результаты опроса сервиса Superjob.

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Так, об этом заявили 26% работодателей. При этом отмечается, что 17% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 9% ― на некоторые.

«Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок», ― цитирует ТАСС результаты исследования.

Также по сравнению с 2019 годом бизнес стал чаще проверять кредитные истории кандидатов. Тогда подобное практиковали 15% компаний. О том, что им приходилось сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приёме на работу, заявили 10% соискателей.

Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин напомнил, что информация о кредитной истории относится к конфиденциальной, поэтому работодатель не может просто так её получить. При этом кредитная история не может быть основанием для отказа в трудоустройстве.

«Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде», ― пояснил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на март 2023 года, рейтинг российских регионов по уровню кредитной задолженности населения перед банками возглавили Калмыкия, Тыва и Тюменская область с показателями 108,8%, 98,6% и 83,3% соответственно. Наиболее низкий уровень закредитованности населения выявлен в Ингушетии (12,2%), Дагестане (24,3%) и Чечне (24,4%). При этом средний размер задолженности перед банками на одного человека в РФ достигает 361 тыс. рублей.

Отметим, что, согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 61% жителей России ни разу не интересовался и не проверял свою кредитную историю. Интересуются своей кредитной историей лишь 13%. Хоть раз в жизни проверяли свою кредитную историю 15% опрошенных.